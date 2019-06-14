2019-06-14T14:51:04+03:00
Звезды

К юбилею Юрия Визбора в Твери пройдет моноспектакль и концерт

Начало в 19.00
Ирина ТАРАСОВА
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Юрию Визбору исполнилось бы 85 летЮрию Визбору исполнилось бы 85 лет
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20 июня в Твери состоится встреча-концерт, посвященная 85-летнему юбилею Юрия Визбора - "От третьего лица. Юрий Визбор. Монологи со сцены."

Встреча будет состоять из двух отделений.

В первом выступит: Максим Хмызов-Ченцов, поэт, бард, автор поэтических книг и сборников из Волгограда, проведёт этот юбилейный вечер и сыграет моноспектакль "Юрий Визбор. От третьего лица" Во втором отделении прозвучат песни Юрия Визбора в исполнении: Максима Хмызова-Ченцова, Елизаветы Рысенковой, Татьяны Винокуровой.

- Юрий Иосифович Визбор. Телевизбор и ВизБорман - такими прозвищами наградили его друзья после "17-ти мгновений весны". Ещё говорили, что он имеет очень гибкий кругозор, намекая на журнал, где Ю.В. придумал необычный формат пластинок-вкладышей, которые нужно было вырезать ножницами. И, да, до сих пор его поют. И, пожалуй, будут петь спустя много-много-много лет. Какой бы курс не взял наш общий корабль. И будет на корме та же надпись: "Ребята, полный ход!" Об этом и пойдёт речь 20 июня, - рассказывают организаторы концерта.

Клуб "Биг Бен",

ул. Брагина, 2.

20 июня в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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