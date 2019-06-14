В Тверской области из строящегося дома украли бытовую технику и инструменты

СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-14T14:00:20+03:00

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С сообщением о краже имущества в дежурную часть Селижаровского отдела полиции МО МВД России «Осташковский» обратился 54-летний житель поселка Селижарово. Мужчина сообщил, что неизвестный проник в помещение его строящегося дома в деревне Печеницыно и похитил инструменты и бытовую технику. Ущерб составил более пяти тысяч рублей.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель. Злоумышленник во всем признался и вернул имущество.

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU