В Тверской области из строящегося дома украли бытовую технику и инструменты
Злоумышленник задержан
В Тверской области мужчина обворовал строящийся домФото: Алексей БУЛАТОВ
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С сообщением о краже имущества в дежурную часть Селижаровского отдела полиции МО МВД России «Осташковский» обратился 54-летний житель поселка Селижарово. Мужчина сообщил, что неизвестный проник в помещение его строящегося дома в деревне Печеницыно и похитил инструменты и бытовую технику. Ущерб составил более пяти тысяч рублей.
Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель. Злоумышленник во всем признался и вернул имущество.
Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU