2019-06-14T13:22:58+03:00
Происшествия

На трассе "М-10" в Тверской области легковушка вылетела в кювет

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель н справился с управлением и оказался в кювете Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской областиВодитель н справился с управлением и оказался в кювете Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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ДТП произошло 14 июня на 235 км трассы "М-10" возле поворота на Митино в Торжокском районе Тверской области.

36-летний трезвый водитель автомобиля "ВАЗ 2112" ехал в сторону Москвы, при осуществлении правого поворота на Митино не справился с управлением и съехал в левый кювет прилегающей дороги.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадала женщина-пассажир, которая ехала на переднем сиденье. Угрозы ее жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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