2019-06-14T13:13:08+03:00
Происшествия

В центре Твери сбили пешехода

ДТП произошло на Советской
Ольга ТРОФИМОВА
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В центре Твери сбили пешеходаВ центре Твери сбили пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась днем, 14 июня, в районе дома №18 на улице Советская в Твери.

Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехала иномарка.

Как уточнили в областном УГИБДД, автомобили в правом ряду остановились, чтобы пропустить пешехода, а автомобиль "Вольво" ехал по левому ряду и не остановился.

Признаков алкогольного опьянения у водителя иномарки не выявлено. Угрозы жизни пострадавшей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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