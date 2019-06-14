В центре Твери сбили пешехода
ДТП произошло на Советской
В центре Твери сбили пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась днем, 14 июня, в районе дома №18 на улице Советская в Твери.
Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехала иномарка.
Как уточнили в областном УГИБДД, автомобили в правом ряду остановились, чтобы пропустить пешехода, а автомобиль "Вольво" ехал по левому ряду и не остановился.
Признаков алкогольного опьянения у водителя иномарки не выявлено. Угрозы жизни пострадавшей нет.
ИСТОЧНИК KP.RU