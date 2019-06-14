В центре Твери сбили пешехода

СЕГОДНЯ 13:13 2019-06-14T13:13:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария случилась днем, 14 июня, в районе дома №18 на улице Советская в Твери.

Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехала иномарка.

Как уточнили в областном УГИБДД, автомобили в правом ряду остановились, чтобы пропустить пешехода, а автомобиль "Вольво" ехал по левому ряду и не остановился.

Признаков алкогольного опьянения у водителя иномарки не выявлено. Угрозы жизни пострадавшей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU