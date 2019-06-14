Тверские выпускники сдали последние ЕГЭ
13 июня прошли последние госэкзамены в рамках основного периода сдачи ЕГЭ-2019. Информатику и ИКТ сдавали 637 человек, биологию - 980. Экзамены прошли в штатном режиме, без технологических сбоев - сообщает Минобразования Тверской области.
Результаты ЕГЭ по биологии, информатике и ИКТ станут известны не позднее 27 июня 2019 года. В случае несогласия с полученными баллами в течение двух дней после оглашения результатов можно подать апелляцию.
О любых нарушениях также можно сообщать по горячим линиям:
региональной: +7 (4822) 32 06 19;
Рособрнадзора: +7 (495) 984 89 19;
и телефону доверия ЕГЭ: +7 (495) 104 68 38.
Напомним, первые результаты ЕГЭ (по литературе, географии и математике) стали известны 11 июня. Сто баллов по литературе получили шесть участников. Ещё один набрал максимальный балл по профильной математике.
ИСТОЧНИК KP.RU