2019-06-14T13:03:44+03:00
Общество

Тверские выпускники сдали последние ЕГЭ

Прошли экзамены по информатике и ИКТ, а также биологии
Виктория ТУШКОВА
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Экзамены прошли в штатном режиме, без технологических сбоев.Экзамены прошли в штатном режиме, без технологических сбоев.Фото: Виктория ТУШКОВА
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13 июня прошли последние госэкзамены в рамках основного периода сдачи ЕГЭ-2019. Информатику и ИКТ сдавали 637 человек, биологию - 980. Экзамены прошли в штатном режиме, без технологических сбоев - сообщает Минобразования Тверской области.

Результаты ЕГЭ по биологии, информатике и ИКТ станут известны не позднее 27 июня 2019 года. В случае несогласия с полученными баллами в течение двух дней после оглашения результатов можно подать апелляцию.

О любых нарушениях также можно сообщать по горячим линиям:

региональной: +7 (4822) 32 06 19;

Рособрнадзора: +7 (495) 984 89 19;

и телефону доверия ЕГЭ: +7 (495) 104 68 38.

Напомним, первые результаты ЕГЭ (по литературе, географии и математике) стали известны 11 июня. Сто баллов по литературе получили шесть участников. Ещё один набрал максимальный балл по профильной математике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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