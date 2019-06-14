2019-06-14T13:00:08+03:00
Происшествия

Мужчина, обезглавивший своего приятеля в Тверской области, девять лет проведет в колонии

Тело убитого обнаружили недалеко от дороги Борки-Старица
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчину на 9 лет отправили в колонию за убийство приятеляМужчину на 9 лет отправили в колонию за убийство приятеляФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Суд вынес приговор в отношении 46-летнего мужчины, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

53-летний житель Твери пропал в ноябре 2017 года. По факту его безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе предварительного следствия обнаружено тело пропавшего. А в скором времени задержали и подозреваемого в убийстве.

Выяснилось, что осужденный и потерпевший выехали на автомобиле в лесной массив Калининского района Тверской области. В ходе ссоры осужденный нанес потерпевшему множественные удары в область груди, от которых последний скончался. Чтобы скрыть следы преступления, затруднить установление личности убитого, злоумышленник обезглавил его тело и захоронил в лесу в районе 29-го км автодороги Большие Борки – Старица.

- По результатам рассмотрения дела судом мужчина признан виновным в совершении убийства, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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