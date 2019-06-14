На вокзале в Твери женщина с ребенком упала с платформы под скоростной поезд

СЕГОДНЯ 12:08 2019-06-14T12:08:07+03:00

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ЧП произошло днем, 13 июня, на платформе железнодорожного вокзала в Твери. Женщина с маленьким ребенком на руках упала под скоростной поезд "Сапсан", который ехал из Санкт-Петербурга в Москву.

Очевидцы рассказали "Комсомолке", что машинист успел затормозить в нескольких сантиметрах от женщины, поэтому трагедии избежать удалось.

Пострадавшую с травмой головы госпитализировали в больницу, а ребенку оказали помощь в медпункте вокзала и передали отцу, которого в момент происшествия не было на месте.

По факту ЧП отделом полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU