Опубликованы адреса всех городских ярмарок Твери
Администрация Твери обнародовала адреса и время работы всех городских ярмарок. Всего в областной столице их четырнадцать:
Чайковского просп., 19 (Еженедельно в среду и субботу с 9.00 до 18.00);
ул. Громова, 26 (Еженедельно в среду и субботу с 8.00 до 16.00);
ул. Можайского, 58а (Еженедельно в среду, субботу, воскресенье с 8.00 до 16.00);
ул. Маршала Василевского, 15 (Еженедельно понедельник – пятница
с 9.00 до 18.00);
Тверская площадь (Ежедневно);
пр. Победы, 74 (Ежедневно с 9 до 18);
ш. Петербургское, 46 (Ежедневно с 9 до 18);
ул. Хромова, 3А (Ежедневно с 9 до 18);
улица Химинститута поселок (Вторник, суббота с 09.00 до 18.00);
Артиллерийский переулок (Среда, суббота по утрам);
посёлок Литвинки (Ежедневно с 9 до 18);
ул. Хрустальная, 10 (Ежедневно с 9 до 18);
Молодежный бул., 6 (Ежедневно с 9 до 18);
ул. Орджоникидзе, 48 (Среда- воскресенье с 8.00 до 18.00).
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