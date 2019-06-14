2019-06-14T11:12:55+03:00
Общество

Опубликованы адреса всех городских ярмарок Твери

На постоянной основе в областной столице работает четырнадцать ярмарок
Виктория ТУШКОВА
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В городе на постоянной основе работает четырнадцать ярмарокВ городе на постоянной основе работает четырнадцать ярмарокФото: Евгения ГУСЕВА
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Администрация Твери обнародовала адреса и время работы всех городских ярмарок. Всего в областной столице их четырнадцать:

Чайковского просп., 19 (Еженедельно в среду и субботу с 9.00 до 18.00);

ул. Громова, 26 (Еженедельно в среду и субботу с 8.00 до 16.00);

ул. Можайского, 58а (Еженедельно в среду, субботу, воскресенье с 8.00 до 16.00);

ул. Маршала Василевского, 15 (Еженедельно понедельник – пятница

с 9.00 до 18.00);

Тверская площадь (Ежедневно);

пр. Победы, 74 (Ежедневно с 9 до 18);

ш. Петербургское, 46 (Ежедневно с 9 до 18);

ул. Хромова, 3А (Ежедневно с 9 до 18);

улица Химинститута поселок (Вторник, суббота с 09.00 до 18.00);

Артиллерийский переулок (Среда, суббота по утрам);

посёлок Литвинки (Ежедневно с 9 до 18);

ул. Хрустальная, 10 (Ежедневно с 9 до 18);

Молодежный бул., 6 (Ежедневно с 9 до 18);

ул. Орджоникидзе, 48 (Среда- воскресенье с 8.00 до 18.00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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