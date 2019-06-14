На время концерта Юрия Башмета в Твери перекроют улицу Советскую
Фестиваль искусств Юрия Башмета состоится в Твери 18 июня. На Театральной площади под открытым небом в этот день состоится уникальный концерт.
Вместе с дирижером и солистом - народным артистом России Юрием Башметом (альт) перед жителями Твери выступит камерный ансамбль «Солисты Москвы», художественным руководителем которого и является Юрий Абрамович. Также в концерте примут участие актеры театра и кино Сергей Епишев и Ольга Смирнова.
На время концерта будет перекрыта Театральная площадь, а также прекращено движение и парковка всех видов транспорта по улице Советской на участке от Свободного переулка до Волжского проезда. Ограничения вводятся с 17:30 до 21:00.
Водителей просят быть внимательными к установленным временным знакам дорожного движения и заранее планировать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU