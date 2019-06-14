2019-06-14T10:33:18+03:00
Общество

На время концерта Юрия Башмета в Твери перекроют улицу Советскую

Соответствующее распоряжение опубликовала администрация города
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери на время концерта под открытым небом перекроют часть улицы СоветскойВ Твери на время концерта под открытым небом перекроют часть улицы СоветскойФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Фестиваль искусств Юрия Башмета состоится в Твери 18 июня. На Театральной площади под открытым небом в этот день состоится уникальный концерт.

Вместе с дирижером и солистом - народным артистом России Юрием Башметом (альт) перед жителями Твери выступит камерный ансамбль «Солисты Москвы», художественным руководителем которого и является Юрий Абрамович. Также в концерте примут участие актеры театра и кино Сергей Епишев и Ольга Смирнова.

На время концерта будет перекрыта Театральная площадь, а также прекращено движение и парковка всех видов транспорта по улице Советской на участке от Свободного переулка до Волжского проезда. Ограничения вводятся с 17:30 до 21:00.

Водителей просят быть внимательными к установленным временным знакам дорожного движения и заранее планировать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области из строящегося дома украли бытовую технику и инструменты
На трассе "М-10" в Тверской области легковушка вылетела в кювет
В центре Твери сбили пешехода
Тверские выпускники сдали последние ЕГЭ
Мужчина, обезглавивший своего приятеля в Тверской области, девять лет проведет в колонии
Мужчина предстанет перед судом за то, что приставал к ребенку на детской площадке в Твери
На вокзале в Твери женщина с ребенком упала с платформы под скоростной поезд
Опубликованы адреса всех городских ярмарок Твери
В Тверской области сбили несовершеннолетнего велосипедиста
В Тверской области заблокировали сайты, на которых продавали рыбу из Красной книги
Двое мужчин напали на женщину и угнали ее машину в Тверской области
Поисковики обнаружили обломки бомбардировщика и установили имена шести красноармейцев в Тверской области
Два лесных пожара произошли в Тверской области минувшим вечером
На пожаре в Тверской области погиб мужчина
Проверка подтвердила нарушения в питании школьников в Твери
В центре Твери пищевой цех закрыли за нарушение санитарных норм
До начала выступлений Смоленского театра драмы в Твери осталось меньше недели
В Тверской области автомобилистка вылетела в кювет
Горожан приглашают заглянуть в запасники Тверской областной картинной галереи
Депутаты хотят добавить денег на празднование Дня города Твери
Пострадавшим в большом пожаре на улице Горького в Твери окажут материальную помощь
В Тверской области выезд на встречную полосу привёл к ДТП
Престиж института отцовства будут поднимать в Тверской области
Водитель автомобиля погиб после столкновения с деревом в Тверской области