На время концерта Юрия Башмета в Твери перекроют улицу Советскую

СЕГОДНЯ 10:33 2019-06-14T10:33:18+03:00

В Твери на время концерта под открытым небом перекроют часть улицы Советской Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Фестиваль искусств Юрия Башмета состоится в Твери 18 июня. На Театральной площади под открытым небом в этот день состоится уникальный концерт.

Вместе с дирижером и солистом - народным артистом России Юрием Башметом (альт) перед жителями Твери выступит камерный ансамбль «Солисты Москвы», художественным руководителем которого и является Юрий Абрамович. Также в концерте примут участие актеры театра и кино Сергей Епишев и Ольга Смирнова.

На время концерта будет перекрыта Театральная площадь, а также прекращено движение и парковка всех видов транспорта по улице Советской на участке от Свободного переулка до Волжского проезда. Ограничения вводятся с 17:30 до 21:00.

Водителей просят быть внимательными к установленным временным знакам дорожного движения и заранее планировать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU