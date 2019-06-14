В Тверской области сбили несовершеннолетнего велосипедиста
Подросток нарушил правила дорожного движения
Велосипедист нарушил правила и пострадал в ДТП Фото: пресс-служб УГИБДД по Тверской области
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ДТП произошло вечером, 13 июня, на 5-м км автодороги Залесье - Сорога - Ореховка - Дубровка Осташковского района, Тверской области.
50-летняя женщина, управляя автомобилем "HAVAL H6", наехала на 14-летнего велосипедиста. Мальчик ехал на велосипеде не по краю проезжей части, чем нарушал правила дорожного движения, сообщили в областной Госавтоинспекции.
В результате аварии подросток получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU