В Тверской области сбили несовершеннолетнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 10:14 2019-06-14T10:14:12+03:00

Велосипедист нарушил правила и пострадал в ДТП Фото: пресс-служб УГИБДД по Тверской области

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ДТП произошло вечером, 13 июня, на 5-м км автодороги Залесье - Сорога - Ореховка - Дубровка Осташковского района, Тверской области.

50-летняя женщина, управляя автомобилем "HAVAL H6", наехала на 14-летнего велосипедиста. Мальчик ехал на велосипеде не по краю проезжей части, чем нарушал правила дорожного движения, сообщили в областной Госавтоинспекции.

В результате аварии подросток получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU