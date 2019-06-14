В Тверской области заблокировали сайты, на которых продавали рыбу из Красной книги

СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-14T10:02:08+03:00

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Два сайта, на которых размещалась информация о продаже редких видов рыб, были обнаружены прокуратурой Кувшиновского района в ходе мониторинга сети Интернет.

- За незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей и производных, установлена уголовная и административная ответственности, - уточняют в пресс-службе прокуратуры.

Согласно Федеральному закону, сведения, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность, распространять запрещено.

В связи с этим прокурор района направил в суд административное исковое заявление о признании информации, размещенной на интернет-ресурсах, запрещенной к распространению.

Центральным районным судом города Твери требования прокурора удовлетворены, информация заблокирована.

ИСТОЧНИК KP.RU