Двое мужчин напали на женщину и угнали ее машину в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-14T09:51:43+03:00

За разбой они отправятся в колонию строгого режима

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Инцидент произошел в Зубцовском районе Тверской области в июне прошлого года.

Судом установлено, днем 30 июня двое мужчин - оба жители Смоленской области - подкараулили женщину около работы, дождались пока она сядет в машину и угрозами заставили ее остановиться. После чего перетащили на заднее сиденье автомобиля, связали скотчем руки и ноги, надели на голову капюшон, заклеили скотчем рот и глаза, отвезли в заброшенное здание д. Паршино Зубцовского района, оставили там, а сами скрылись на ее автомобиле.

Преступными действиями потерпевшей причинен материальный ущерб в сумме более 440 тысяч рублей.

Подсудимые виновными себя не признали, однако их вина подтверждена совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

- С учетом позиции надзорного ведомства, тяжести совершенного преступления, наличия в деяниях одного из подсудимых особо опасного рецидива, условного осуждения по предыдущему приговору, по ч.3 ст. 162, ч.2 ст. 325 УК РФ судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и 10 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 200 тысяч рублей каждому. Отбывать наказание они отправятся в исправительную колонию строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU