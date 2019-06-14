2019-06-14T08:52:36+03:00
Общество

Поисковики обнаружили обломки бомбардировщика и установили имена шести красноармейцев в Тверской области

В регионе работает поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт"
Ольга ТРОФИМОВА
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Поисковики обнаружили обломки бомбардировщика и установили имена шести красноармейцев Фото: пресс-служба правительства Тверской областиПоисковики обнаружили обломки бомбардировщика и установили имена шести красноармейцев Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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Экспедиция стартовала в Ржевском районе 8 июня. В первые дни работы её участники подняли останки 132 красноармейцев. Поисковые работы проходят на местах кровопролитных боев у деревень Полунино, Есемово, Зеленкино и других населенных пунктов.

Имена шести бойцов Красной армии уже установлены. Ими оказались: рядовой Иван Лазаревич Лебедев, 1923 года рождения, Смоленская область; младший лейтенант Павел Григорьевич Оноприенко, 1913 года рождения, Ейск; рядовой Сергей Иосифович Шепелев, 1902 года рождения, село Урицкое Курская область; рядовой Антон Николаевич Новиков, 1907 года рождения, Конаково; старший сержант Ибрагим Сейфетдинович Мериазимов, 1915 года рождения, Москва; рядовой Василий Иванович Крылов, 1904 года рождения, Владимирская область.

Еще одна важная находка была обнаружена в окрестностях деревни Медведево. Там, силами отряда «Память 29-й армии» из Ржева, подняты обломки советского пикирующего бомбардировщика Пе-2.

Двигатели самолета обнаружили на глубине пяти метров, один из них оказался в удовлетворительном состоянии. В 60 метрах от места крушения нашли и останки летчика.

Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» продлится до 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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