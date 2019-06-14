Поисковики обнаружили обломки бомбардировщика и установили имена шести красноармейцев в Тверской области
Экспедиция стартовала в Ржевском районе 8 июня. В первые дни работы её участники подняли останки 132 красноармейцев. Поисковые работы проходят на местах кровопролитных боев у деревень Полунино, Есемово, Зеленкино и других населенных пунктов.
Имена шести бойцов Красной армии уже установлены. Ими оказались: рядовой Иван Лазаревич Лебедев, 1923 года рождения, Смоленская область; младший лейтенант Павел Григорьевич Оноприенко, 1913 года рождения, Ейск; рядовой Сергей Иосифович Шепелев, 1902 года рождения, село Урицкое Курская область; рядовой Антон Николаевич Новиков, 1907 года рождения, Конаково; старший сержант Ибрагим Сейфетдинович Мериазимов, 1915 года рождения, Москва; рядовой Василий Иванович Крылов, 1904 года рождения, Владимирская область.
Еще одна важная находка была обнаружена в окрестностях деревни Медведево. Там, силами отряда «Память 29-й армии» из Ржева, подняты обломки советского пикирующего бомбардировщика Пе-2.
Двигатели самолета обнаружили на глубине пяти метров, один из них оказался в удовлетворительном состоянии. В 60 метрах от места крушения нашли и останки летчика.
Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» продлится до 21 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU