2019-06-14T08:32:42+03:00
Происшествия

Два лесных пожара произошли в Тверской области минувшим вечером

В Кимрском и Калининском районах горела лесная подстилка
Ольга ТРОФИМОВА
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За минувшие сутки в регионе произошло два лесных пожараЗа минувшие сутки в регионе произошло два лесных пожараФото: Ольга Крыльцова
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Сообщение о том, что в Кимрском районе на полуострове "Блохина дача" загорелась лесная подстилка поступило в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области» в 18:51 13 июня.

К месту пожара убыли: ПСЧ-11, сотрудники управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Тверской области Кимрского района, сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Тверской области Кимрского района, сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Тверской области Калязинского района, отделения от ГБУ ЛПЦ «Тверьлес».

Ликвидировать пожар удалось к 22.40.

Еще один лесной пожар произошел в Калининском районе тем же вечером. Лесная подстилка загорелась недалеко от СНТ "Виктория". В течение нескольких часов пожар был ликвидирован.

В обоих происшествиях угрозы населенным пунктам не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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