Два лесных пожара произошли в Тверской области минувшим вечером

СЕГОДНЯ 08:32 2019-06-14T08:32:42+03:00

За минувшие сутки в регионе произошло два лесных пожара Фото: Ольга Крыльцова

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Сообщение о том, что в Кимрском районе на полуострове "Блохина дача" загорелась лесная подстилка поступило в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области» в 18:51 13 июня.

К месту пожара убыли: ПСЧ-11, сотрудники управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Тверской области Кимрского района, сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Тверской области Кимрского района, сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Тверской области Калязинского района, отделения от ГБУ ЛПЦ «Тверьлес».

Ликвидировать пожар удалось к 22.40.

Еще один лесной пожар произошел в Калининском районе тем же вечером. Лесная подстилка загорелась недалеко от СНТ "Виктория". В течение нескольких часов пожар был ликвидирован.

В обоих происшествиях угрозы населенным пунктам не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU