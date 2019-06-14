2019-06-14T08:20:26+03:00
Происшествия

На пожаре в Тверской области погиб мужчина

ЧП произошло в Торжке
Ольга ТРОФИМОВА
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На пожаре в Тверской области погиб мужчинаНа пожаре в Тверской области погиб мужчинаФото: Василий ХОДАРЕВ
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Информация о пожаре в жилом доме на Ленинградском шоссе в Торжке поступила на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 13 июня.

На месте работали несколько пожарных частей. Во время тушения пожарные обнаружили в коридоре труп 60-летнего мужчины. По словам местных жителей он снимал в доме квартиру, но никто не знал, что он в это время был внутри.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 23.10. Подробности и причины возгорания уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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