На пожаре в Тверской области погиб мужчина

СЕГОДНЯ 08:20 2019-06-14T08:20:26+03:00

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Информация о пожаре в жилом доме на Ленинградском шоссе в Торжке поступила на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 13 июня.

На месте работали несколько пожарных частей. Во время тушения пожарные обнаружили в коридоре труп 60-летнего мужчины. По словам местных жителей он снимал в доме квартиру, но никто не знал, что он в это время был внутри.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 23.10. Подробности и причины возгорания уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU