Проверка подтвердила нарушения в питании школьников в Твери

СЕГОДНЯ 20:15 2019-06-13T20:15:39+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Тверской области подтвердило нарушения в организации питания школьников в Твери - сообщает тверское отделение движения Общероссийский народный фронт (ОНФ).

О ненадлежащем качестве школьного питания общественникам пожаловались жители Твери. Информация была направлена в прокуратуру Тверской области, а оттуда её для проверки передали в региональное управление Роспотребнадзора.

Проверка показала нарушения требований санитарного законодательства по части соблюдения калорийности блюд, условий хранения продуктов, санитарного содержания помещений и ведения медицинской документации.

Сообщается, что в отношении юридических и должностных лиц были составлены протоколы об административных нарушениях. Летом сотрудники надзорного органа собираются повторно проверить эти организации.

ИСТОЧНИК KP.RU