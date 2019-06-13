Проверка подтвердила нарушения в питании школьников в Твери
Управление Роспотребнадзора по Тверской области подтвердило нарушения в организации питания школьников в Твери - сообщает тверское отделение движения Общероссийский народный фронт (ОНФ).
О ненадлежащем качестве школьного питания общественникам пожаловались жители Твери. Информация была направлена в прокуратуру Тверской области, а оттуда её для проверки передали в региональное управление Роспотребнадзора.
Проверка показала нарушения требований санитарного законодательства по части соблюдения калорийности блюд, условий хранения продуктов, санитарного содержания помещений и ведения медицинской документации.
Сообщается, что в отношении юридических и должностных лиц были составлены протоколы об административных нарушениях. Летом сотрудники надзорного органа собираются повторно проверить эти организации.
ИСТОЧНИК KP.RU