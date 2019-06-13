В центре Твери кафе закрыли за нарушение санитарных норм

СЕГОДНЯ 19:48 2019-06-13T19:48:11+03:00

Работу заведения приостановили на два месяца

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В ходе административного расследования в ООО «Тверские ангелы» (ул. Советская, 22) в мае 2019 года было выявлено множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, заведение не позаботилось о вывозе мусора и организации канализационных стоков, в кафе отсутствуют моечные для мытья столовой посуды, работники работают без санкнижек, пищеблок давно нуждается в ремонте, продукты не маркируются и еще ряд других.

В судебном заседании представители ООО «Тверские ангелы» свою вину в совершении административного правонарушения не признали.

Однако, представитель Управления Роспотребназора по Тверской области полагала, что выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью граждан.

- Заслушав участвующих в деле лиц, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, суд считает, что вина ООО «Тверские ангелы» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.6 КоАП РФ, полностью доказана, - сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Постановлением суда деятельность кафе приостановлена на 60 суток. Срок наказания исчисляется с 27 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU