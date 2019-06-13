До начала выступлений Смоленского театра драмы в Твери осталось меньше недели

СЕГОДНЯ 19:16 2019-06-13T19:19:18+03:00

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Через шесть дней, 19 июня, Тверская область примет эстафету Всероссийского театрального марафона. На сцене Театра драмы выступят артисты Смоленского драматического театра имени А.С. Грибоедова. Трёхдневные гастроли завершатся 21 июня.

Смоленский драматический театр – один из старейших региональных театров в России. В следующем году он откроет 240-ой сезон.

Одна из особенностей театра – активная гастрольная деятельность. Он выезжает как в районы Смоленской области, так и в другие регионы страны. В Тверь смоляне в новейшей истории прибывают впервые, и Тверской академический театр с нетерпением ждёт гостей.

19 июня в 18:30 зрители увидят спектакль «Хитроумная влюблённая» по пьесе Лопе де Вега режиссёра Алины Сорокиной. Премьера постановки состоялась в прошлом году, и в гастрольном туре «Хитроумная влюблённая» впервые.

20 июня в 18:30 сыграют лирическую комедию «Весы» по произведению Евгения Гришковца, известного драматурга, режиссёра, киноактёра и музыканта. Режиссёр постановки – заслуженный артист России Игорь Голубев. Премьера спектакля прошла 27 марта 2019 года, и он в первый раз отправляется «в дорогу».

21 июня в 18:30 увидим любовную историю «Верная жена» по мотивам пьесы Сомерсета Моэма. Режиссёр-постановщик – заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Чепелев. Постановка повествует о том, как измены мужа ставят под угрозу счастье крепкой семьи.

Премьера спектакля была ещё в 2012 году, с того момента он успешно идёт на родной сцене и постоянно входит в гастрольную программу.

Также в эти дни в фойе будет работать уникальная фотозона в стиле Всероссийского театрального марафона. Из фотографий зрителей составят уникальное полотно, которое показывает масштабное театральное мероприятие «в лицах».

ИСТОЧНИК KP.RU