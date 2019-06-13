В Тверской области автомобилистка вылетела в кювет

СЕГОДНЯ 19:08 2019-06-13T19:08:16+03:00

Жизни женщины ничего не угрожает

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В четверг, 13 июня, на 3 км автомобильной дороги Лесное-Застровье-Михайловское, проходящей через Тверскую область, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшей.

Установлено, что женщина 1958 года рождения пытаясь совершить обгон, съехала на транспортном средстве в кювет, где оно опрокинулось. Признаков опьянения у потерпевшей обнаружено не было.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии женщина не получила травм угрожающих жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU