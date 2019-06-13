В Тверской области автомобилистка вылетела в кювет
Жизни женщины ничего не угрожает
Женщина получила в ДТП травмыФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В четверг, 13 июня, на 3 км автомобильной дороги Лесное-Застровье-Михайловское, проходящей через Тверскую область, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшей.
Установлено, что женщина 1958 года рождения пытаясь совершить обгон, съехала на транспортном средстве в кювет, где оно опрокинулось. Признаков опьянения у потерпевшей обнаружено не было.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии женщина не получила травм угрожающих жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU