2019-06-13T19:08:16+03:00
Происшествия

В Тверской области автомобилистка вылетела в кювет

Жизни женщины ничего не угрожает
Альберт БОЙКОВ
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Женщина получила в ДТП травмыЖенщина получила в ДТП травмыФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В четверг, 13 июня, на 3 км автомобильной дороги Лесное-Застровье-Михайловское, проходящей через Тверскую область, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшей.

Установлено, что женщина 1958 года рождения пытаясь совершить обгон, съехала на транспортном средстве в кювет, где оно опрокинулось. Признаков опьянения у потерпевшей обнаружено не было.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии женщина не получила травм угрожающих жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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