Горожан приглашают заглянуть в запасники Тверской областной картинной галереи

СЕГОДНЯ 19:03 2019-06-13T19:07:40+03:00

На встрече можно будет увидеть экспонаты, не вошедшие в постоянную экспозицию

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27 июня жителей Твери приглашают побывать в запасниках Тверской областной картинной галереи.

Хранители фондовых коллекций Тверской областной картинной галереи приглашают посетителей заглянуть за закрытые двери музейных фондов, познакомиться с организацией музейного хранения и увидеть уникальные экспонаты, не вошедшие в постоянную экспозицию Тверского императорского дворца.

Сбор группы в 10:50 в вестибюле (ул. Дмитрия Донского, 37, строение 1, подъезд 1). Продолжительность: 2 часа.

Цена билета: 500 руб. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Экскурсия проходит каждый последний четверг месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU