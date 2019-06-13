Горожан приглашают заглянуть в запасники Тверской областной картинной галереи
На встрече можно будет увидеть экспонаты, не вошедшие в постоянную экспозицию
Приглашают всех желающих. ФОТО: ТОКГ
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27 июня жителей Твери приглашают побывать в запасниках Тверской областной картинной галереи.
Хранители фондовых коллекций Тверской областной картинной галереи приглашают посетителей заглянуть за закрытые двери музейных фондов, познакомиться с организацией музейного хранения и увидеть уникальные экспонаты, не вошедшие в постоянную экспозицию Тверского императорского дворца.
Сбор группы в 10:50 в вестибюле (ул. Дмитрия Донского, 37, строение 1, подъезд 1). Продолжительность: 2 часа.
Цена билета: 500 руб. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Экскурсия проходит каждый последний четверг месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU