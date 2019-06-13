Пострадавшим в большом пожаре на улице Горького в Твери окажут материальную помощь

СЕГОДНЯ 17:21 2019-06-13T17:38:43+03:00

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Органами социальной защиты будет оказана материальная помощь пострадавшим в большом пожаре, который произошёл в среду, 12 июня, в доме №72/4 по улице Горького в Твери. Об этом сообщила городская администрация.

Материальная помощь будет назначаться по заявлениям от жителей пострадавших квартир. О порядке получения поддержки обещают оповестить каждого жильца.

Напомним, возгорание произошло в одной из квартир на третьем этаже, после чего огонь перекинулся на четвёртый этаж и на деревянные перекрытия. Из пострадавших квартир было эвакуировано шесть человек. Они временно размещены в гостинице. В соответствии с определённым законом порядком департамент ЖКХ администрации Твери предложит собственникам и нанимателям пострадавших квартир варианты размещения в жилых помещениях городского манёвренного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU