Пострадавшим в большом пожаре на улице Горького в Твери окажут материальную помощь
Органами социальной защиты будет оказана материальная помощь пострадавшим в большом пожаре, который произошёл в среду, 12 июня, в доме №72/4 по улице Горького в Твери. Об этом сообщила городская администрация.
Материальная помощь будет назначаться по заявлениям от жителей пострадавших квартир. О порядке получения поддержки обещают оповестить каждого жильца.
Напомним, возгорание произошло в одной из квартир на третьем этаже, после чего огонь перекинулся на четвёртый этаж и на деревянные перекрытия. Из пострадавших квартир было эвакуировано шесть человек. Они временно размещены в гостинице. В соответствии с определённым законом порядком департамент ЖКХ администрации Твери предложит собственникам и нанимателям пострадавших квартир варианты размещения в жилых помещениях городского манёвренного фонда.
ИСТОЧНИК KP.RU