В Тверской области выезд на встречную полосу привёл к ДТП
Одному человеку понадобилась помощь врачей
В ДТП пострадал один человекФото: Иван ВИСЛОВ
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В четверг, 13 июня, на 1 км дороги идущей от СНТ "Лето" к автомобильной дороге Починок - Удомля, что в Тверской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.
Известно, что водитель Daewoo Nexia проезжая опасный поворот частично выехал на встречную полосу движения, где врезался в Kia Sorento. Полицейские провели экспертизу, после которой выяснилось, что оба водители были трезвые.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии пострадал водитель Daewoo.
ИСТОЧНИК KP.RU