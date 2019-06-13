В Тверской области выезд на встречную полосу привёл к ДТП

СЕГОДНЯ 16:40 2019-06-13T16:40:25+03:00

В ДТП пострадал один человек Фото: Иван ВИСЛОВ

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В четверг, 13 июня, на 1 км дороги идущей от СНТ "Лето" к автомобильной дороге Починок - Удомля, что в Тверской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.

Известно, что водитель Daewoo Nexia проезжая опасный поворот частично выехал на встречную полосу движения, где врезался в Kia Sorento. Полицейские провели экспертизу, после которой выяснилось, что оба водители были трезвые.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии пострадал водитель Daewoo.

ИСТОЧНИК KP.RU