2019-06-13T16:22:41+03:00
Общество

Престиж института отцовства будут поднимать в Тверской области

На тематический круглый стол соберутся чиновники, общественники и духовенство
Виктория ТУШКОВА
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Мероприятие будет приурочено к празднованию Дня отцаМероприятие будет приурочено к празднованию Дня отцаФото: Михаил ФРОЛОВ
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14 июня 2019 года в Тверской области пройдёт круглый стол на тему: «Престиж отцовства: проблемы и пути решения». Мероприятие будет приурочено к празднованию Дня отца в России.

Встреча ставит целью привлечение внимания общества к институту отцовства и популяризации положительного имиджа отцовства. В обсуждении примут участие чиновники, общественники и духовенство.

- Диалог с представителями органов государственной власти, Тверской Митрополии, общественных организаций поможет продвижению идеи создания отцовского движения на территории региона, - сообщает сайт Министерства социальной защиты населения Тверской области.

СПРАВКА КП

День отца (День отцов) отмечается во многих странах, в том числе и в России, в третье воскресенье июня (в этом году это 16 июня). Основоположницей праздника стала американка Сонора Смарт Додд, которую вместе с сёстрами и братьями (в семье было шесть детей) после смерти матери воспитывал их отец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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