Водитель автомобиля погиб после столкновения с деревом в Тверской области
ДТП произошло в Кесовогорском районе
Водитель наехал на дерево и погиб в Тверской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Смертельная авария случилась на 44-м км автодороги Бежецк-К.Гора-Кашин в Кесовогорском районе Тверской области 13 июня, сообщили в региональном УГИБДД.
Водитель автомобиля "Лада Веста" не справился с управлением, не вписался в левый поворот, протаранил дерево и опрокинулся в кювет.
От полученных травм водитель скончался на месте ДТП. Со слов родителей погибшего, спиртные напитки он не употреблял.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU