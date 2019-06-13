Водитель автомобиля погиб после столкновения с деревом в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:00 2019-06-13T16:21:35+03:00

Водитель наехал на дерево и погиб в Тверской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Смертельная авария случилась на 44-м км автодороги Бежецк-К.Гора-Кашин в Кесовогорском районе Тверской области 13 июня, сообщили в региональном УГИБДД.

Водитель автомобиля "Лада Веста" не справился с управлением, не вписался в левый поворот, протаранил дерево и опрокинулся в кювет.

От полученных травм водитель скончался на месте ДТП. Со слов родителей погибшего, спиртные напитки он не употреблял.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU