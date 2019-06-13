2019-06-13T18:48:21+03:00
Политика

Депутаты хотят добавить денег на празднование Дня города Твери

На внеочередном заседании думцы рассмотрят изменения в бюджет
Ольга ТРОФИМОВА
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День города будем праздновать 14 июляДень города будем праздновать 14 июляФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Внеочередное, 41-е заседание Тверской городской Думы состоится 14 июня на Советской, 34. На повестке дня у народных избранников три вопроса. Один из них касается изменений в бюджет города Твери на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

В частности, предложено выделить субсидии муниципальному транспортному предприятию на общую сумму 22 млн. рублей, увеличить расходы на проведение городских мероприятий, в том числе и на День города, который отпразднуем 14 июля. Еще 5,3 млн. рублей будет направлено на оплату уличного освещения, 200 тысяч планируется дополнительно потратить на озеленение города и текущие ремонтные работы веревочного парка на берегу Тьмаки, 12,8 млн. рублей пойдут на выплаты подрядчику за дополнительный объем работ при проведении реконструкции Московского шоссе.

Проект изменений уже рассмотрен профильным комитетом и вынесен на Думу с положительным заключением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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