В Твери велосипедист оказался под колесами автобуса
ДТП произошло на улице Шишкова
В Твери "Пазик" сбил велосипедистаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:
Авария произошла днем, 13 июня, у дома 71/14 на улице Шишкова в Твери.
Автобус ПАЗ, принадлежащий Михайловской средней школе, ехал без пассажиров по дороге, попутно по обочине ехал велосипедист. Водитель велосипеда попытался объехать автомобиль, припаркованный на обочине, и врезался в ПАЗ.
Как уточнили в областной Госавтоинспекции, признаков алкогольного опьянения у участников ДТП не обнаружено. Угрозы жизни пострадавшего велосипедиста нет.
ИСТОЧНИК KP.RU