В Твери велосипедист оказался под колесами автобуса

СЕГОДНЯ 15:11 2019-06-13T15:11:41+03:00

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Авария произошла днем, 13 июня, у дома 71/14 на улице Шишкова в Твери.

Автобус ПАЗ, принадлежащий Михайловской средней школе, ехал без пассажиров по дороге, попутно по обочине ехал велосипедист. Водитель велосипеда попытался объехать автомобиль, припаркованный на обочине, и врезался в ПАЗ.

Как уточнили в областной Госавтоинспекции, признаков алкогольного опьянения у участников ДТП не обнаружено. Угрозы жизни пострадавшего велосипедиста нет.

ИСТОЧНИК KP.RU