В Твери на один день перекроют Театральную площадь
Ограничение движения и парковки всех видов транспорта на Театральной площади связано с проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня медицинского работника.
Въезд на площадь в период с 23:00 часов 13 июня и до 17:00 14 июня будет разрешен только транспорту, обеспечивающему мероприятие.
Городская администрация рекомендует транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
Водителей просят заранее планировать пути объезда в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU