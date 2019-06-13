В Твери на один день перекроют Театральную площадь

СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-13T15:00:58+03:00

В Твери ограничат движение на Театральной площади Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ограничение движения и парковки всех видов транспорта на Театральной площади связано с проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня медицинского работника.

Въезд на площадь в период с 23:00 часов 13 июня и до 17:00 14 июня будет разрешен только транспорту, обеспечивающему мероприятие.

Городская администрация рекомендует транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

Водителей просят заранее планировать пути объезда в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU