На оживленном перекрестке в Твери легковушка опрокинулась на тротуар
ДТП произошло на площади Капошвара
В центре Твери перевернулась легковушкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла в нескольких метрах от остановки общественного транспорта. Случившееся зарегистрировали камеры наружного наблюдения "Аннет".
На записи видно, что автомобиль на большой скорости едет из центра города в сторону железнодорожного вокзала. На перекрестке водитель не справляется с управлением, наезжает на кусты и опрокидывается на тротуар.
ДТП случилось рано утром, поэтому лихачу удалось избежать столкновения в другими автомобилями.
Среди пешеходов пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU