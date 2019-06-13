2019-06-13T14:43:17+03:00
Происшествия

На оживленном перекрестке в Твери легковушка опрокинулась на тротуар

ДТП произошло на площади Капошвара
Ольга ТРОФИМОВА
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В центре Твери перевернулась легковушкаВ центре Твери перевернулась легковушкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла в нескольких метрах от остановки общественного транспорта. Случившееся зарегистрировали камеры наружного наблюдения "Аннет".

На записи видно, что автомобиль на большой скорости едет из центра города в сторону железнодорожного вокзала. На перекрестке водитель не справляется с управлением, наезжает на кусты и опрокидывается на тротуар.

ДТП случилось рано утром, поэтому лихачу удалось избежать столкновения в другими автомобилями.

Среди пешеходов пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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