В Тверской области нашли опасные детские качели

СЕГОДНЯ 14:15 2019-06-13T14:15:02+03:00

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Сотрудники прокуратуры Кесовогорского района Тверской области обнаружили нарушения на нескольких детских площадках.

Во время проверки выяснилось, что сооружения, находящиеся на улицах Ленинская и Московская, что в поселке Кесова Гора, имеют целый ряд недочетов. В частности на одной из горок отсутствовали перила и ограждения, а крепления качелей оказались неустойчивы и не прочны. Был обнаружен и целый ряд других нарушения, но не таких серьезных.

Как сообщает прокуратура Тверской области, местной администрации был выписан ряд рекомендаций, контроль за исполнением которых будут осуществлять сотрудники ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU