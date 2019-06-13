В Тверской области нашли опасные детские качели
Чиновников обязали устранить недочеты
Прокуратура следит за ходом устранения нарушений Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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Сотрудники прокуратуры Кесовогорского района Тверской области обнаружили нарушения на нескольких детских площадках.
Во время проверки выяснилось, что сооружения, находящиеся на улицах Ленинская и Московская, что в поселке Кесова Гора, имеют целый ряд недочетов. В частности на одной из горок отсутствовали перила и ограждения, а крепления качелей оказались неустойчивы и не прочны. Был обнаружен и целый ряд других нарушения, но не таких серьезных.
Как сообщает прокуратура Тверской области, местной администрации был выписан ряд рекомендаций, контроль за исполнением которых будут осуществлять сотрудники ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU