Жителей Тверского региона предупреждают о сильном ливне
Погода начнет портиться 14 июня
Жителей Тверской области предупреждают о ливнях и грозахФото: Михаил ФРОЛОВ
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ГУ МЧС России по Тверской области со ссылкой на Тверской гидрометеоцентр предупреждает жителей и гостей региона о ливне. Сильный дождь грозит обрушиться на территорию Верхневолжья утром и днем 14 июня.
При этом в некоторых районах не исключены грозы. Температура воздуха в ближайшие дни не превысит отметку +26 градусов.
Напоминаем, что в области по-прежнему сохраняется вероятность возникновения лесных и торфяных пожаров, установлен оранжевый уровень опасности.
Жителей и гостей Тверской области просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха на природе.
ИСТОЧНИК KP.RU