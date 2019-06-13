Жителей Тверского региона предупреждают о сильном ливне

СЕГОДНЯ 13:27 2019-06-13T13:27:22+03:00

Жителей Тверской области предупреждают о ливнях и грозах Фото: Михаил ФРОЛОВ

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ГУ МЧС России по Тверской области со ссылкой на Тверской гидрометеоцентр предупреждает жителей и гостей региона о ливне. Сильный дождь грозит обрушиться на территорию Верхневолжья утром и днем 14 июня.

При этом в некоторых районах не исключены грозы. Температура воздуха в ближайшие дни не превысит отметку +26 градусов.

Напоминаем, что в области по-прежнему сохраняется вероятность возникновения лесных и торфяных пожаров, установлен оранжевый уровень опасности.

Жителей и гостей Тверской области просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха на природе.

ИСТОЧНИК KP.RU