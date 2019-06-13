2019-06-13T12:56:42+03:00
Происшествия

После "вечеринки" с приятелем женщина лишилась денег в Тверской области

Мужчина вынес из квартиры пострадавшей 16 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Молодой человек ограбил свою знакомую в Тверской областиМолодой человек ограбил свою знакомую в Тверской областиФото: Мария ЛЕНЦ
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С заявлением о пропаже денег в Бежецкий отдел полиции обратилась 31-летняя жительница города Бежецк. Женщина сообщила, что накануне вечером выпивала со своим приятелем у себя дома, а после того как гость ушел, заметила, что из сумки пропали деньги. Ущерб составил 16 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный 19-летний житель Удомли. Как выяснилось, мужчина воспользовался моментом, когда хозяйка дома вышла из комнаты, и вытащил у нее из сумки кошелек.

Свою вину подозреваемый признал полностью. За кражу ему грозит пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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