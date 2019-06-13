После "вечеринки" с приятелем женщина лишилась денег в Тверской области
Мужчина вынес из квартиры пострадавшей 16 тысяч рублей
Молодой человек ограбил свою знакомую в Тверской областиФото: Мария ЛЕНЦ
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С заявлением о пропаже денег в Бежецкий отдел полиции обратилась 31-летняя жительница города Бежецк. Женщина сообщила, что накануне вечером выпивала со своим приятелем у себя дома, а после того как гость ушел, заметила, что из сумки пропали деньги. Ущерб составил 16 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный 19-летний житель Удомли. Как выяснилось, мужчина воспользовался моментом, когда хозяйка дома вышла из комнаты, и вытащил у нее из сумки кошелек.
Свою вину подозреваемый признал полностью. За кражу ему грозит пять лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU