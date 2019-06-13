2019-06-13T12:48:24+03:00
Происшествия

Под Тверью спасатели тушат лесной пожар

В деревне Домниково загорелась лесная подстилка
Ольга ТРОФИМОВА
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Спасатели тушат лесной пожар под ТверьюСпасатели тушат лесной пожар под ТверьюФото: Василий ХОДАРЕВ
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Сообщение о горении лесной подстилки в районе н.п. Домниково, Саватьевского участкового лесничества поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области в 10:21 утра 13 июня.

На момент обнаружения площадь пожара составляла 0,5 га. В 10:32 возгорание было локализовано на площади 0,7 Га.

На месте ЧП продолжают работать представители ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес», спасатели МЧС.

Всего к ликвидации лесного пожара привлекается 8 человек и 4 единицы техники. Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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