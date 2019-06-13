Под Тверью спасатели тушат лесной пожар
В деревне Домниково загорелась лесная подстилка
Спасатели тушат лесной пожар под ТверьюФото: Василий ХОДАРЕВ
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Сообщение о горении лесной подстилки в районе н.п. Домниково, Саватьевского участкового лесничества поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области в 10:21 утра 13 июня.
На момент обнаружения площадь пожара составляла 0,5 га. В 10:32 возгорание было локализовано на площади 0,7 Га.
На месте ЧП продолжают работать представители ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес», спасатели МЧС.
Всего к ликвидации лесного пожара привлекается 8 человек и 4 единицы техники. Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU