Тверская картинная галерея приглашает школьников на мастер-класс «Цветущий сад»

СЕГОДНЯ 12:44 2019-06-13T12:48:54+03:00

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19 июня в Малом выставочном зале Тверской областной картинной галереи пройдет мастер-класс «Цветущий сад» для детей младшего школьного возраста.

- Дети познакомятся с новой выставкой «Дачная жизнь» и под руководством педагога выполнят красивую аппликацию из цветной бумаги, - уточняют сотрудники галереи.

19 июня с 11.00 до 12.00.

ул. Дмитрия Донского, д. 37, стр. 1, подъезд 1

Цена: 150 руб. (ребенок+взрослый).

Запись по телефону: 39-80-35.

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ИСТОЧНИК KP.RU