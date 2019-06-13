2019-06-13T12:48:54+03:00
Звезды

Тверская картинная галерея приглашает школьников на мастер-класс «Цветущий сад»

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Ирина ТАРАСОВА
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19 июня в Малом выставочном зале Тверской областной картинной галереи пройдет мастер-класс «Цветущий сад» для детей младшего школьного возраста.

- Дети познакомятся с новой выставкой «Дачная жизнь» и под руководством педагога выполнят красивую аппликацию из цветной бумаги, - уточняют сотрудники галереи.

19 июня с 11.00 до 12.00.

ул. Дмитрия Донского, д. 37, стр. 1, подъезд 1

Цена: 150 руб. (ребенок+взрослый).

Запись по телефону: 39-80-35.

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С 12-16 июня в рамках проекта «Лето во Дворце» тверских школьников и дошкольников приглашают на летние каникулы в Тверской императорский дворец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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