В реку Тьмака в Тверской области попали сточные воды
Нарушения выявили в селе Никольское
В Тьмаку попали сточные воды Фото: пресс-служба минприроды Тверской области
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В министерство природных ресурсов и экологии Тверской области обратился местный житель. Мужчина сообщил о том, что сточные воды из канализационного колодца сброшены в канаву, впадающую в реку Тьмака в селе Никольское Калининского района Тверской области.
Выехав на место, инспекторы подтвердили данное нарушение.
- В настоящий момент по данному факту в отношении организации, осуществляющей водоотведение в селе Никольское, проводится проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к административной ответственности, - пояснили в пресс-службе министерства.
ИСТОЧНИК KP.RU