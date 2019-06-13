2019-06-13T14:30:19+03:00
Общество

В реку Тьмака в Тверской области попали сточные воды

Нарушения выявили в селе Никольское
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тьмаку попали сточные воды Фото: пресс-служба минприроды Тверской областиВ Тьмаку попали сточные воды Фото: пресс-служба минприроды Тверской области
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В министерство природных ресурсов и экологии Тверской области обратился местный житель. Мужчина сообщил о том, что сточные воды из канализационного колодца сброшены в канаву, впадающую в реку Тьмака в селе Никольское Калининского района Тверской области.

Выехав на место, инспекторы подтвердили данное нарушение.

- В настоящий момент по данному факту в отношении организации, осуществляющей водоотведение в селе Никольское, проводится проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к административной ответственности, - пояснили в пресс-службе министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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