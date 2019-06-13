В Твери у пенсионерки в аптеке украли телефон
С заявлением о краже мобильного телефона в дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 63-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ходила в аптеку, а когда пришла домой обнаружила пропажу своего телефона. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
Полицейские выехали на место происшествия, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в аптеке, опросили возможных свидетелей произошедшего и установили личность подозреваемой в краже.
Ей оказалась 45-летняя жительница Твери. Женщину доставили в отдел полиции, где она во всем призналась. В настоящее время похищенный телефон возвращен законной владелице.
За кражу телефона злоумышленница может на пять лет сесть в тюрьму.
ИСТОЧНИК KP.RU