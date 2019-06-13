СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-13T10:27:58+03:00

В Тверской области легковушка съехала в кювет, пострадал ребенок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария случилась 10 июня на 4-м км автодороги Кесова Гора – Федцово Кесовогорского района Тверской области.

33-летняя женщина, управляя автомобилем "ВАЗ-21113" неправильно выбрала скорость движения, потеряла контроль над управлением транспортным средством и съехала в кювет.

В результате аварии пострадали пассажиры - 27-летняя женщина и 7-летний мальчик. С травмами они доставлены в Кашинскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU