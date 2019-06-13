2019-06-13T09:40:02+03:00
Общество

И.о. главы администрации одного из муниципалитетов Тверской области оштрафован за неисполнение условий контракта по ремонту дорог

Чиновнику придется заплатить 25 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Чиновник заплатит штраф за несоблюдение условий муниципального контрактаЧиновник заплатит штраф за несоблюдение условий муниципального контрактаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Прокуратурой Кувшиновского района проведена проверка исполнения администрацией городского поселения «Город Кувшиново» требований законодательства при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Установлено, что администрация нарушила условия муниципального контракта и не оплатила в срок работу подрядчика, который выполнял ремонт автомобильных дорог местного значения на ул. Пролетарская – ул. Красногвардейская – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Маяковского – ул. Мелиораторов в Кувшиново. Сумма контракта составила 11,9 млн. рублей.

- По результатам проверки прокуратурой района в отношении и.о. главы администрации муниципалитета возбуждено дело об административном правонарушении, - пояснили в прокуратуре Тверской области. - Постановлением заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Тверской области должностное лицо привлечено к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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