И.о. главы администрации одного из муниципалитетов Тверской области оштрафован за неисполнение условий контракта по ремонту дорог
Прокуратурой Кувшиновского района проведена проверка исполнения администрацией городского поселения «Город Кувшиново» требований законодательства при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Установлено, что администрация нарушила условия муниципального контракта и не оплатила в срок работу подрядчика, который выполнял ремонт автомобильных дорог местного значения на ул. Пролетарская – ул. Красногвардейская – ул. Октябрьская – ул. Советская – ул. Маяковского – ул. Мелиораторов в Кувшиново. Сумма контракта составила 11,9 млн. рублей.
- По результатам проверки прокуратурой района в отношении и.о. главы администрации муниципалитета возбуждено дело об административном правонарушении, - пояснили в прокуратуре Тверской области. - Постановлением заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Тверской области должностное лицо привлечено к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.
Постановление не вступило в законную силу.
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