2019-06-13T09:23:42+03:00
Происшествия

Суд на девять лет отправил в колонию мужчину, который задушил своего приятеля в Тверской области

Дело было рассмотрено с участием коллегии присяжных
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина отправился в колонию за убийство своего приятеляМужчина отправился в колонию за убийство своего приятеляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Приговором районного суда житель Старицкого района осужден за совершенное в 2017 году убийство.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений из-за возникшей ссоры, подсудимый избил своего знакомого, а после чего задушил руками. Экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате механической асфиксии.

Подсудимый свою вину не признал и ходатайствовал, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

Коллегия присяжных единодушно признала мужчину виновным в совершении преступления.

- Суд назначил подсудимому наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе суда.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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