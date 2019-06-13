Суд на девять лет отправил в колонию мужчину, который задушил своего приятеля в Тверской области
Приговором районного суда житель Старицкого района осужден за совершенное в 2017 году убийство.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений из-за возникшей ссоры, подсудимый избил своего знакомого, а после чего задушил руками. Экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате механической асфиксии.
Подсудимый свою вину не признал и ходатайствовал, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.
Коллегия присяжных единодушно признала мужчину виновным в совершении преступления.
- Суд назначил подсудимому наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе суда.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU