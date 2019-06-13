Житель Тверской области попался на хранении наркотиков
Мужчину задержали на одной из улиц Ржева сотрудники наркоконтроля МО МВД России «Ржевский».
При личном досмотре у 33-летнего местного жителя обнаружен и изъят свёрток с порошкообразным веществом. Исследование подтвердило, что это наркотическое средство массой более трех граммов.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 УК РФ. За незаконное хранение и приобретение наркотического вещества мужчина может отправиться в тюрьму на 10 лет.
- В настоящее время полицейскими проводится ряд оперативных мероприятий, устанавливается, где приобретен наркотик и для каких целей он предназначался, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.
Следствие продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU