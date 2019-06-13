2019-06-13T09:02:34+03:00
Происшествия

Житель Тверской области попался на хранении наркотиков

Мужчине грозит тюремный срок
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Житель Ржева попался на хранении наркотиковЖитель Ржева попался на хранении наркотиковФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Мужчину задержали на одной из улиц Ржева сотрудники наркоконтроля МО МВД России «Ржевский».

При личном досмотре у 33-летнего местного жителя обнаружен и изъят свёрток с порошкообразным веществом. Исследование подтвердило, что это наркотическое средство массой более трех граммов.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 УК РФ. За незаконное хранение и приобретение наркотического вещества мужчина может отправиться в тюрьму на 10 лет.

- В настоящее время полицейскими проводится ряд оперативных мероприятий, устанавливается, где приобретен наркотик и для каких целей он предназначался, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области легковушка съехала в кювет, пострадал ребенок
В Тверской области ребенок оказался под колесами ВАЗа
Спасатели три часа тушили торфяной пожар в Тверской области
И.о. главы администрации одного из муниципалитетов Тверской области оштрафован за неисполнение условий контракта по ремонту дорог
Суд на девять лет отправил в колонию мужчину, который задушил своего приятеля в Тверской области
На ремонт дорог в Заволжском районе Твери потратят почти 25 млн. рублей
В Твери ограничат движение на перекрестке набережной Лазури и Орджоникидзе
В Твери открывается самая масштабная за 40 лет выставка народных художественных промыслов
День России в Твери: народные гуляния и «Катюша» по-китайски
В Савватьево под Тверью пройдет фольклорный праздник "Троица или зеленые Святки"
В Твери продолжается ликвидация последствий сильного пожара
39 человек тушат пожар на улице Горького в Твери
Тверь отмечает День России
Сериал "Смотритель маяка" тверского режиссера Павла Дроздова можно посмотреть 12 июня
В Тверской области женщина выпила с приятелем, а затем перевела с его карты все деньги
В День России школьникам Твери торжественно вручили паспорта
Тверской императорский дворец приглашает школьников отметить лето культурно
В Твери внедорожник и пешеход не поделили дорогу
В Тверской области два человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей
Опубликованы результаты ЕГЭ по литературе, географии и математике в Тверской области
В Тверской области столкнулись два автомобиля
В Тверскую область завезли сыр со стеринами
Двух жителей Тверской области лишили водительских прав из-за алкогольной зависимости
Более сотни ДТП с дикими животными зафиксировано в Тверской области с начала года
Ранее судимого жителя Тверской области подозревают в краже автомобиля Honda
О путешествиях божьих коровок расскажут в Детском музейном центре Твери
"В отпуск – без долгов!" предлагают отправиться жителям Тверской области
"Контроль трезвости" пройдет в четырех районах Тверской области