На ремонт дорог в Заволжском районе Твери потратят почти 25 млн. рублей

СЕГОДНЯ 08:38 2019-06-13T08:38:43+03:00

Деньги выделят из областного и городского бюджетов

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Дорогу на улице Луначарского в Заволжском районе Твери планируют отремонтировать в текущем году в рамках летней ремонтной кампании. На эти цели из бюджета региона выделено 19,5 млн рублей.

Общая стоимость работ на объекте составит 24,4 млн. рублей, 20% из которых выделят из бюджета города.

За эти деньги на Луначарского предусмотрено обустройство дорожного полотна с двумя полосами движения, устройство тротуара.

Кроме улицы Луначарского обновить дорожное полотно планируют на улицах Благоева, Паши Савельевой и ряде других.

Всего в текущем году отремонтируют около 290 км региональных дорог и приступят к ремонтным работам на 10 искусственных сооружениях общей протяжённостью 818 погонных метров. На эти цели будет направлено почти 4,5 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU