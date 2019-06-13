На ремонт дорог в Заволжском районе Твери потратят почти 25 млн. рублей
Дорогу на улице Луначарского в Заволжском районе Твери планируют отремонтировать в текущем году в рамках летней ремонтной кампании. На эти цели из бюджета региона выделено 19,5 млн рублей.
Общая стоимость работ на объекте составит 24,4 млн. рублей, 20% из которых выделят из бюджета города.
За эти деньги на Луначарского предусмотрено обустройство дорожного полотна с двумя полосами движения, устройство тротуара.
Кроме улицы Луначарского обновить дорожное полотно планируют на улицах Благоева, Паши Савельевой и ряде других.
Всего в текущем году отремонтируют около 290 км региональных дорог и приступят к ремонтным работам на 10 искусственных сооружениях общей протяжённостью 818 погонных метров. На эти цели будет направлено почти 4,5 млрд. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU