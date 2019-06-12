День России в Твери: народные гуляния и «Катюша» по-китайски

12 Июнь 21:30 2019-06-12T21:30:32+03:00

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Полдень четверга в горсаду Твери напоминал выходной день – сахарная вата, мороженое, музыка, карусель, взрослые и малыши и масса ленточек и флажков цветов российского триколора. 12 июня Тверь отмечала День России.

У фонтана лихо отплясывала молодежь, а чуть дальше на сцене-ракушке о любимой стране пели песни мальчишки и девчонки..

- Настроение прекрасное. И здесь, в горсаду, мы по-настоящему почувствовали праздник. Студенты-волонтеры раздавали ленточки цвета нашего флага, а потом мы с удовольствием побывали на концерте и поучаствовали в различных конкурсах и акциях, - с радостью делились эмоциями горожане.

Повезло на этот раз и многочисленным китайским туристам, которые приехали посмотреть Тверь, а попали на настоящие народные гуляния. Яркие мероприятия прошли в этот день на разных площадках города. И иностранцы с удовольствием бродили от одной к другой площадки, подпевали знакомые им песни «Катюшу» и «Подмосковные вечера» и даже пускались в пляс.

День России получился разным – и историческим, и современным, и по-молодежному задорным, и по-взрослому серьезным. Но главное, он объединил многих горожан, что в этот день остались в Твери.

День России в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

День России в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

День России в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

День России в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

День России в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

День России в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

День России в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

День России в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

День России в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU