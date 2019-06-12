2019-06-12T16:50:22+03:00
Происшествия

В Твери начата ликвидация последствий сильного пожара

Пострадавших нет
Ирина ТАРАСОВА
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Пожар, произошедший в Заволжском районе на улице Горького утром 12 июня, был окончательно потушен около часа дня. На то, чтобы справиться с огнем, пожарным потребовалось более двух часов. Возгорание произошло в одной из квартир на третьем этаже, после чего огонь перекинулся на четвертый этаж и на деревянные перекрытия, что вызвало опасность обрушения кровли здания. Из горящего дома было эвакуировано 6 человек, никто из них не пострадал.

Губернатор Тверской области поручил городским властям оказать всемерную помощь жильцам трех квартир, которые выгорели полностью. Они были временно размещены в гостинице. Представители администраций города и района уже побывали на месте происшествия. Решается вопрос о проведении ремонтных работ с целью восстановления пострадавших от огня помещений. Движение по улице Горького, перекрытое во время тушения пожара, восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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