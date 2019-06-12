2019-06-12T16:51:19+03:00
Звезды

В Савватьево под Тверью пройдет фольклорный праздник "Троица или зеленые Святки"

Начало в 12.00
Ирина ТАРАСОВА
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В программе примут участие фольклорные коллективы. Фото: семейная этностудия "Матица"В программе примут участие фольклорные коллективы. Фото: семейная этностудия "Матица"
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16 июня после праздничной службы в Знаменской церкви в деревне Савватьево Калининского района начнется фольклорный праздник "Троица или зеленые Святки".

Почувствовать колорит русской традиции, посмотреть на одни из самых красивых троицких обрядов смогут все желающие. Перед гостями выступят тверские коллективы - семейная этностудия "Матица" Детского музейного центра ТГОМ, детская фольклорная студия "Жили-были" ДЦ "Истоки".

Желающие смогут поучаствовать в старинных русских хороводах и играх. Начало в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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