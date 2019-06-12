2019-06-12T12:42:03+03:00
Происшествия

39 человек тушат пожар на улице Горького в Твери

Пять жильцов эвакуировано
Ирина ТАРАСОВА
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Горит жилой дом. Фото: Олечка Сергеева, Вконтакте. Подслушано Тверь и Тверская областьГорит жилой дом. Фото: Олечка Сергеева, Вконтакте. Подслушано Тверь и Тверская область
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Утро 12 июня выдалось непростым. В 11:02 в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме № 72/4, что на пересечении улиц Горького и Мусоргского. в Твери.

На место пожара убыли отделения пожарно-спасательных частей №1, № 3, № 2, № 4, № 72, АСС по Тверской области и специализированная пожарно-спасательная часть.

На момент 12.00 в ликвидации пожара задействовано 39 человек и 12 единиц техники. Очевидцы с места сообщают, что когда пожар практически локализовали, над очагом третьего этажа в перекрытиях возникло открытое горение. На момент 12.30 перекрытия тушат два ствола. Был выход на кровлю здания.

что касается жильцов, то сначала сообщалось о спасении пяти человек. Позже появилась информация и о шестом. Его ужалось эвакуировать с четвертого этажа.

По последней информации улицу Горького перекрыли. Объезд осуществляется по набережной Афанасия Никитина.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

К дому стянуты 12 единиц техники, на месте работают 39 пожарных. Фото: Вконтакте. Подслушано Тверь и Тверская область

К дому стянуты 12 единиц техники, на месте работают 39 пожарных. Фото: Вконтакте. Подслушано Тверь и Тверская область

ИСТОЧНИК KP.RU

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