2019-06-12T11:12:43+03:00
Происшествия

В Тверской области женщина выпила с приятелем, а затем перевела с его карты все деньги

Все средства она успела потратить до того, как ее задержали
Ирина ТАРАСОВА
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Средства были списаны через услугу "Мобильный банк"Средства были списаны через услугу "Мобильный банк"
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Житель Конаковского района Тверской области обратился в полицию. 43-летний мужчина пояснил, что с его банковской карты произошло несанкционированное списание денежных средств на сумму 39 000 рублей.

В ходе разбирательства полицейскими было установлено, что в день происшествия потерпевший распивал дома алкоголь вместе со своей приятельницей 1997 года рождения. После выпитого мужчина уснул, а женщина при помощи услуги «Мобильный банк», подключенной на телефон, перевела себе деньги с карты потерпевшего.

- Личность подозреваемой установлена. Фигурантка допрошена и созналась в содеянном. Похищенные деньги она успела потратить по своему усмотрению, - комментируют в УМВД по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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