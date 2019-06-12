В День России школьникам Твери торжественно вручили паспорта

СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-12T10:55:17+03:00

Торжественное мероприятие традиционно проходит в День России. Фото: УМВД по Тверской области

Такие встречи стали традиционным для органов власти и полиции

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12 июня страна отмечает праздник День России. По традиции в этот день проходят торжественные церемонии вручения паспортов Российской Федерации девушкам и юношам, достигшим 14-летнего возраста.

Прошла такая встреча с участием сотрудников подразделений по вопросам миграции, представителей городской власти и в администрации Центрального района города Твери.

Ребятам рассказали об истории возникновения паспорта, о правах и обязанностях владельца этого документа. А затем гости произнесли добрые слова напутствия, пожелали юным гражданам быть добропорядочными, хранить и приумножать Российские традиции, сохранять нравственные ориентиры, уверенно и достойно идти по жизни.

В завершение торжественного мероприятия прозвучал Гимн России, и была сделана памятная фотография.

ИСТОЧНИК KP.RU