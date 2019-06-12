В День России школьникам Твери торжественно вручили паспорта
12 июня страна отмечает праздник День России. По традиции в этот день проходят торжественные церемонии вручения паспортов Российской Федерации девушкам и юношам, достигшим 14-летнего возраста.
Прошла такая встреча с участием сотрудников подразделений по вопросам миграции, представителей городской власти и в администрации Центрального района города Твери.
Ребятам рассказали об истории возникновения паспорта, о правах и обязанностях владельца этого документа. А затем гости произнесли добрые слова напутствия, пожелали юным гражданам быть добропорядочными, хранить и приумножать Российские традиции, сохранять нравственные ориентиры, уверенно и достойно идти по жизни.
В завершение торжественного мероприятия прозвучал Гимн России, и была сделана памятная фотография.
ИСТОЧНИК KP.RU