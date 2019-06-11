2019-06-11T22:31:48+03:00
Происшествия

В Твери внедорожник и пешеход не поделили дорогу

Водитель иномарки специально наехал на подростка
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери водитель внедорожника специально сбил пешеходаВ Твери водитель внедорожника специально сбил пешеходаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Водитель внедорожника «Toyota Land Cruiser 200» и пешеход не поделили дорогу вечером, 11 июня.

Конфликтная ситуация произошла в районе Цыганского поселка в Твери. Об этом инспекторам областного УГИБДД рассказал сам водитель иномарки.

В результате аварии 16-летний пешеход отделался ушибами. Все обстоятельства ДТП будут установлены в ходе административного расследования.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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