В Твери внедорожник и пешеход не поделили дорогу

СЕГОДНЯ 22:31 2019-06-11T22:31:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Водитель внедорожника «Toyota Land Cruiser 200» и пешеход не поделили дорогу вечером, 11 июня.

Конфликтная ситуация произошла в районе Цыганского поселка в Твери. Об этом инспекторам областного УГИБДД рассказал сам водитель иномарки.

В результате аварии 16-летний пешеход отделался ушибами. Все обстоятельства ДТП будут установлены в ходе административного расследования.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU