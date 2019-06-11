В Твери внедорожник и пешеход не поделили дорогу
Водитель иномарки специально наехал на подростка
В Твери водитель внедорожника специально сбил пешеходаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Водитель внедорожника «Toyota Land Cruiser 200» и пешеход не поделили дорогу вечером, 11 июня.
Конфликтная ситуация произошла в районе Цыганского поселка в Твери. Об этом инспекторам областного УГИБДД рассказал сам водитель иномарки.
В результате аварии 16-летний пешеход отделался ушибами. Все обстоятельства ДТП будут установлены в ходе административного расследования.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU