В Тверской области два человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей
ДТП произошло в Бологое
Два автомобиля столкнулись лоб в лоб в Бологое Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Авария случилась вечером, 11 мая, на улице Веерная в городе Бологое Тверской области, сообщили в областном УГИБДД.
18-летний водитель ехал на автомобиле «Ваз 2110» по двухполосной дороге со стороны города, на повороте не смог справиться с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ниву Шевроле».
В результате лобового столкновения пострадали оба водителя. Им оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет. Признаки алкогольного опьянения не выявлены.
ИСТОЧНИК KP.RU