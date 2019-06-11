2019-06-11T18:35:08+03:00
Общество

Опубликованы результаты ЕГЭ по литературе, географии и математике в Тверской области

Стобалльников по литературе стало больше
Виктория ТУШКОВА
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Результаты первых ЕГЭ остались на хорошем уровне, как и в прошлом году.Результаты первых ЕГЭ остались на хорошем уровне, как и в прошлом году.Фото: Виктория ТУШКОВА
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- Итоговые баллы в целом остались на прошлогоднем хорошем уровне. Появились приятные сюрпризы – количество стобалльников, например, по литературе увеличилось. Максимальный результат получили шесть участников, - прокомментировала первые результаты Единого госэкзамена министр образования региона Юлия Коваленко.

Ещё один участник ЕГЭ-2019 получил максимум по профильной математике.

Для тех, кто не смог преодолеть минимальный порог по математике будет возможность пересдать экзамен в резервный день - 24 июня.

При несогласии с выставленными баллами в течение двух дней можно подать апелляцию в конфликтную комиссию. Информация о работе конфликтной комиссии Тверской области размещена на сайте Минобразования Тверской области в разделе «Конфликтная комиссия».

Напомним, во время проведения всей кампании ЕГЭ-2019 в Тверской области работает региональная горячая линия: (4822) 32-06-19, горячая линия Рособрнадзора (495) 984-89-19, и телефон доверия ЕГЭ (495) 104-68-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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