В Тверской области столкнулись два автомобиля
Один человек пострадал
Один человек пострадал в ДТП в Вышнем ВолочкеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло 11 июня на улице Рабочая в Вышнем Волочке Тверской области. Там столкнулись два автомобиля – «Лада Приора» и «Фольксваген».
Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, водитель «Лады» не выдержал дистанцию до транспортного средства и столкнулся с иномаркой.
В результате аварии пострадал водитель «Фольксвагена». Мужчине была оказана первая помощь, от госпитализации он отказался. Угрозы жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU