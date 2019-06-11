В Тверской области столкнулись два автомобиля

СЕГОДНЯ 18:02 2019-06-11T18:02:25+03:00

Один человек пострадал в ДТП в Вышнем Волочке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один человек пострадал

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ДТП произошло 11 июня на улице Рабочая в Вышнем Волочке Тверской области. Там столкнулись два автомобиля – «Лада Приора» и «Фольксваген».

Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, водитель «Лады» не выдержал дистанцию до транспортного средства и столкнулся с иномаркой.

В результате аварии пострадал водитель «Фольксвагена». Мужчине была оказана первая помощь, от госпитализации он отказался. Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU